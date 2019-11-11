  • الإثنين ١٣ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267926 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 12:57 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: سيتم رفع الحظر عن الأسلحة الإيرانية العام المقبل

الرئيس روحاني: سيتم رفع الحظر عن الأسلحة الإيرانية العام المقبل

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، أن الحظر على الأسلحة سيرفع العام المقبل، وقال : ليعلم الشعب الإيراني، أن مع استمرار الاتفاق النووي فاننا سنحقق هدفا سياسيا ودفاعيا وأمنيا كبيرا في العام المقبل.
وأشار الرئيس روحاني في كلمة القاها اليوم الاثنين أمام حشد غفير من اهالي مدينة رفسنجان، الى الاتفاق النووي الذي ابرم بين ايران والقوى الست الكبرى "5+1" ومن ثم خروج اميركا منه بعد تولي ترامب زمام الامور في واشنطن، واوضح بانه كانت هنالك 3 خيارات امامنا وهي "الخروج من الاتفاق" او"البقاء فيه مهما كانت الظروف" او "اختيار الطريق الوسط".
ونوه رئيس الجمهورية الى اننا راينا بان اختيار الطريق الوسط يصب في مصلحتنا واضاف، انه ومع استمرار البقاء في الاتفاق النووي سنحقق العام القادم هدفا سياسيا وامنيا ودفاعيا كبيرا يتمثل برفع الحظر التسليحي عن ايران.
واضاف، ان الحظر التسليحي مفروض على ايران منذ اعوام اي انه لا يمكن شراء او بيع الاسلحة ولكن حسب الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي سيتم رفع الحظر التسليحي عن ايران.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/9144 sec