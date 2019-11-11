أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، أن الحظر على الأسلحة سيرفع العام المقبل، وقال : ليعلم الشعب الإيراني، أن مع استمرار الاتفاق النووي فاننا سنحقق هدفا سياسيا ودفاعيا وأمنيا كبيرا في العام المقبل.

وأشار الرئيس روحاني في كلمة القاها اليوم الاثنين أمام حشد غفير من اهالي مدينة رفسنجان، الى الاتفاق النووي الذي ابرم بين ايران والقوى الست الكبرى "5+1" ومن ثم خروج اميركا منه بعد تولي ترامب زمام الامور في واشنطن، واوضح بانه كانت هنالك 3 خيارات امامنا وهي "الخروج من الاتفاق" او"البقاء فيه مهما كانت الظروف" او "اختيار الطريق الوسط".

ونوه رئيس الجمهورية الى اننا راينا بان اختيار الطريق الوسط يصب في مصلحتنا واضاف، انه ومع استمرار البقاء في الاتفاق النووي سنحقق العام القادم هدفا سياسيا وامنيا ودفاعيا كبيرا يتمثل برفع الحظر التسليحي عن ايران.

واضاف، ان الحظر التسليحي مفروض على ايران منذ اعوام اي انه لا يمكن شراء او بيع الاسلحة ولكن حسب الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي سيتم رفع الحظر التسليحي عن ايران.