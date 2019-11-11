قال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية «علي اصغر زارعان» ان الجمهورية الاسلامية تقوم بتصدير الفائض من الادوية المشعة الى 15 دولة اجنبية.

واضاف زارعان اليوم الاثنين لمراسل ارنا ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية تنشط في مجال انتاج الادوية المشعة التي تدخل في العلاج وتشخيص الحالات المرضية مبينا ان حوالي مليون شخص سنويا يستخدم الادوية المشعة في ايران التي يتم توزيعها على 190 مركز علاجيا في جميع انحاء الجمهورية الاسلامية .

ونوه مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى ان الفائض من انتاج الادوية المشعة يتم تصديره الى 15 دولة اجنبية وقال ان الحظر الامريكي الجائر لم يؤثرعلى عزيمة الشباب الايرانيين في انتاج مختلف انواع الادوية المشعة واستطعنا التغلب على المشاكل والعقبات التي تعرضنا لها بسبب الحظر.