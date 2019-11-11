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رقم الخبر: 267922 تاريخ النشر: تشرين الثاني 11, 2019 الوقت: 10:37 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الآسيوي يغير حكم مباراة العراق وإيران

الاتحاد الآسيوي يغير حكم مباراة العراق وإيران

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغيير حكم مباراة العراق وإيران ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

وكان الآسيوي قد قرر تسمية الحكم الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة العراق أمام إيران، حيث كان من المفترض إقامتها في البصرة.

وبعدما قرر الاتحاد نقل المباراة إلى الأردن، قرر الاسيوي تغيير حكم المباراة وإناطة قيادتها إلى الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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