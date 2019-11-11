اعلن محافظ يزد محمد علي طالبي عن مشروع سينفذ العام القادم لنقل المياه من الخليج الفارسي لهذه المحافظة الواقعة وسط ايران.

وخلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة يزد والذي عقد مساء الاحد بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني قال طالبي، ان نقل المياه من الخليج الفارسي سيتم خلال العام القادم حيث نامل بان ترتفع حصة المواطنين واستفادتهم منها الى الضعف.

واضاف، انه وفيما يتعلق بنقل المياه من بحر عمان هنالك حاجة الى استثمارات القطاع الخاص حيث بامكان صندوق التنمية الوطنية ان يقدم الدعم في هذا المجال.

واشار الى الاولويات الاستراتيجية للتنمية في المحافظة والمرتكزة على 4 محاور وهي "التنمية المتوازنة" و"البيئة وترشيد استهلاك المياه" و"الاقتصاد المعرفي" و"الاهتمام بالسياحة والتراث الثقافي والخدمات المتميزة".

يذكر ان الرئيس روحاني زار محافظة يزد امس الاحد وافتتح 500 مشروع انمائي في مختلف المجالات بالتزامن معا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كنفرانس).