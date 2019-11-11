اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان العلاقات السياسية مع دول العالم تشكل عنصرا مهما لتطوير السياحة في البلاد.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الاحد في ختام زيارته الى محافظة يزد وسط ايران قال الرئيس روحاني، ان الغاء تاشيرات الدخول مع الدول الاخرى من شانه زيادة عدد السياح الاجانب الوافدين منها وتطوير السياحة في البلاد وبطبيعة الحال ينبغي تخصيص الميزانية اللازمة للسياحة ايضا.

واضاف، لحسن الحظ ان محافظة يزد تحظى بخصاص ممتازة في مجال السياحة حيث يعتبر النسيج التاريخي والمعماري والابنية التاريخية فيها من ضمن نقاط الجذب السياحي.

وتابع الرئيس الايراني، ان جهود الحكومة منصبة على ان تكون منظومة اتصالات البلاد مع العالم مقبولة وفي هذا السياق تنشط الشبكة الوطنية للمعلومات حيث يتم افتتاح مراحلها المختلفة.

واضاف، اننا نعتقد بان التقدم العلمي والاقتصادي انما يتم في ظل الحضور في الاسواق العالمية لذا فان عملية تسهيل هذا الحضور مازالت مستمرة.

ونوه الرئيس الايراني الى خطط الحكومة لتوفير مياه الشرب لمحافظة يزد خلال الاعوام الـ 30 القادمة وكذلك المياه اللازمة للقطاعين الصناعي والزراعي في المحافظة من مياه بحر عمان.

واضاف، انه تم خلال هذه الزيارة تخصيص اعتمادات جيدة لمجالي المياه وسكك الحديد.

واشار الى المشاريع الصناعية والانمائية التي تم افتتاحها خلال هذه الزيارة والتي بلغ عددها 500 مشروع منها مشروعان كبيران؛ الاول مصنع الفرن العالي للاختزال المباشر للحديد في مجمع تشادرملو بقضاء اردكان بمحافظة يزد.

وأنشئ هذا المصنع على ارض مساحتها 16 هكتارا، وتنتج سنويا 1.55 مليون طن من الفولاذ الاسفنجي، والذي يعتبر مادة اولية لصناعات الصهر والصب.

وبدأت العمليات الإنشائية لهذا المصنع في آذار/مارس 2012، وبلغت تكلفة هذا المشروع 83 مليون يورو و4350 مليار ريال.

والمشروع الاخر هو مصنع لانتاج التوربينات والكمبريسورات المستخدمة بخطوط نقل الغاز وذلك بشركة "غدير يزد" المختصة بتصنيع التوربينات الصناعية.