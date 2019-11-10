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رقم الخبر: 267917 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 20:59 الاقسام: محليات  
رئيس الجمهورية يفتتح معملاً لصناعة التوربينات وسط البلاد

رئيس الجمهورية يفتتح معملاً لصناعة التوربينات وسط البلاد

إفتتح رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني مساء اليوم الأحد، معملا لصناعة التوربينات في محافظة يزد وسط البلاد، الذي سيعمل لإنتاج الضواغط الخاصة بخطوط نقل الغاز.

وتم إنشاء معمل "غدير يزد" على أرض تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى 60 ألف متر مربع.
وتبلغ السعة الإنتاجية السنوية لوحدة التوربينات الصناعية بهذا المعمل 24 عنفة غازية.
وبعد افتتاح هذا المعمل، تفقد رئيس الجمهورية مختلف الأقسام بوحدة انتاج التوربينات الصناعية واطلع عن كثب على المراحل النهائية لصناعة العنفات الغازية فيها.
ورافق روحاني في مراسم افتتاح معمل "غدير يزد" وزير النفط، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، وعدد من المسؤولين في محافظة يزد.

 
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