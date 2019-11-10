أعلن الجيش اللبناني إحالة شخص إلى القضاء المختص لإقدامه على التواصل مع إحدى الشركات الأمنية الإسرائيلية، عارضاً العمل لمصلحتها.

وأشار الجيش إلى أنّ هذا الشخص أُوقف في مطار بيروت في 28 تشرين الأول/ أُكتوبر الماضي بعد نشره تسجيلات متعددة تسيء إلى شخصيات سياسية وعسكرية وتحرّض المواطنين على سحب أموالهم من المصارف لغاياتٍ تخريبية.

من جانب آخر تواصلت الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ25 على التوالي أمام عدد من المؤسسات الحكومية والعامة.

وشاركت مجموعة من الطلاب في مسيرة في وسط العاصمة بيروت قبل التجمع في ساحة رياض الصلح، فيما تناقل متظاهرون دعوات إلى التجمع أمام المصرف المركزي وبعض الوزارات مجدداً الأحد.

الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، وإطلاعهم على التطورات منعاً للشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي والاستقرار النقدي.

جاء ذلك بعد ترؤُس الرئيس عون اجتماعاً اقتصادياً في القصر الرئاسي ببعبدا.

هذا وطمأن وزير الاقتصاد منصور بطيش إلى توافر الاعتمادات للنفط والأدوية والطحين. فيما أكد وزير المال علي حسن خليل توافر رواتب موظفي القطاع العام للشهرين الحالي والمقبل.

كما أعلن رئيس جمعية المصارف أن لا حاجة للهلع وأن الودائع المصرفية موجودة وبأمان.

وتركزت تظاهرات السبت أمام المرافىء وعدد من المؤسسات الحكومية والعامة، وفي العاصمة بيروت قطع متظاهرون السير عند مستديرة الأونيسكو.