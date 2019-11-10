في السياق، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أعلن رفض الطعون التي تقدّم بها 9 راغبين في الترشح، وترسيم قائمة المرشحين الخمسة الذين أعلنت السلطة الوطنية المستقلة قبول ملفاتهم بعد استيفائهم الشروط القانونية.

من جهته، أكد المرشح للرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون أن برنامجه الانتخابي سيتركز على أهم المطالب التي رفعها الحراك الشعبي في أسابيعه الأولى لبناء مؤسسات الدولة.

وفي ندوة صحافية شدد تبون على أنه مرشح حر ويرحب بدعم الجميع إلاّ الذين يدافعون عن التيارات الأجنبية، واعداً بإلغاء الضرائب عن أصحاب الدخل المحدود في حال وصوله إلى الرئاسة.

ويتنافس خمسة مرشحين الشهر المقبل على منصب الرئاسة، وهم كل من رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي.