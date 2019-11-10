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رقم الخبر: 267904 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 20:54 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: نجحنا في قطع التبعية للمعدات والأسلحة الأجنبية

وزير الدفاع: نجحنا في قطع التبعية للمعدات والأسلحة الأجنبية

قال وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي: إن الوزارة إستطاعت قطع التبعية للمعدات والأسلحة الاجنبية.

وأضاف حاتمي، في كلمته خلال إجتماع لمجموعة المستشارين الشباب في وزارة الدفاع، الاحد: إن الوزارة إستطاعت بدعم من القوات المسلحة تقديم الأمن والقوة الردعية المؤثرة للشعب في هذه المنطقة المضطربة.

وفي سياق آخر عدّ تشكيل المجموعة الإستشارية ليس بمثابة خطوة رمزية، ولكنها جدية ومسؤولة، معرباً عن أمله بمستقبل واعد للوزارة بالنظر إلى الطاقات الشبابية الممتلئة بالدوافع، والتي يمكن أن تضمن مستقبل وزارة الدفاع من خلال تقييم وتقديم استراتيجيات المستقبل بشكل صحيح.

ووصف الادارة الشبابية في البلاد بأنها تتطلب التحلي بالفكر الجهادي والثوري.

وأكد على ضرورة تعلم الشباب روح العمل الجماعي والتفكير العميق بفضل إكتساب الخبرات القيمة للقادة والمسؤولين في وزارة الدفاع وتعزيز روح التعلم والتفكير الجهادي الثوري للإضطلاع بدور فعال.

 
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