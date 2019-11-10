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رقم الخبر: 267903 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 20:44 الاقسام: عربيات  
الباقورة والغمر تعودان لأحضان الأردن
بعد ربع قرن في حوزة الكيان الصهيوني

الباقورة والغمر تعودان لأحضان الأردن

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، الأحد، عن انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.

وقال الملك عبد الله الثاني، في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة والأخيرة في عمر مجلس الأمة 18: "نفتتح الدورة العادية 4 لمجلس الأمة 18، وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف: "أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل 20 عاما، أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة.

وجدد التأكيد: "أعلن انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر".

وتسلم الأردن، الأحد، أراضي الباقورة والغمر، بعد أن أنهى الملك العام الماضي نظاما خاصا سمح فيه الأردن لـ" إسرائيل" بالانتفاع من المنطقتين لمدة 25 عاما، وفق اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في عام 1994.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت إغلاق منطقة "الباقورة والغمر" أمام السياح الإسرائيليين، بدءا من الأحد، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء السبت.

 

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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