أعلن نائب إدارة التنمية التجارية بوزارة الزراعة الايرانية، ان إنتاج القمح المحلي تخطى 10 ملايين طن هذا الموسم.

وأوضح مهدي كاظم نجاد، في تصريح على هامش التعريف بالفرص التجارية للقطاع الزراعي بين ايران والاتحاد الأوراسي، الأحد، ان المشتريات الحكومية من القمح المحلي هذه السنة سجلت 8 ملايين طن.

من جهة ثانية، أكد كاظم نجاد ان الطاقة التصديرية لمنتجات ايران الى دول الاتحاد الأوراسي في السنوات الثلاث القادمة تبلغ ملياري دولار.