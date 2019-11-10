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رقم الخبر: 267900 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج القمح في البلاد يتخطى الـ10 ملايين طن

إنتاج القمح في البلاد يتخطى الـ10 ملايين طن

أعلن نائب إدارة التنمية التجارية بوزارة الزراعة الايرانية، ان إنتاج القمح المحلي تخطى 10 ملايين طن هذا الموسم.

وأوضح مهدي كاظم نجاد، في تصريح على هامش التعريف بالفرص التجارية للقطاع الزراعي بين ايران والاتحاد الأوراسي، الأحد، ان المشتريات الحكومية من القمح المحلي هذه السنة سجلت 8 ملايين طن.

من جهة ثانية، أكد كاظم نجاد ان الطاقة التصديرية لمنتجات ايران الى دول الاتحاد الأوراسي في السنوات الثلاث القادمة تبلغ ملياري دولار.

 

 
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