أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، رضا رحماني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تواجه أية قيود في مجال توسيع وتعزيز العلاقات بين طهران واسلام آباد.

ونوه رحماني، خلال استقباله مساء السبت، رئیس وأعضاء مجموعة الصداقة الباكستانية-الايرانية، نوه بالأواصر الثقافية والدينية القائمة بين ايران وباكستان ودعم البلدين لبعضهما البعض في كافة الأوساط الدولية وبشتى مجالاتها، قائلاً: ان ايران تنظر الى علاقاتها الأخوية مع باكستان باعتبارها علاقات ستراتيجية ومعمقة.

وأكد الوزير الايراني ضرورة إتخاذ خطوات أفضل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الطاقات الحالية على أساس المصالح المشتركة لدى الجانبين. واعتبر زيارة الوفد الباكستاني لطهران بأنها فرصة جديدة لتطوير العلاقات بين طهران واسلام آباد؛ مصرحاً ان مواصلة هذه اللقاءات وتفعيل الإتفاقات الموقعة بين البلدين يسهم في ايجاد تطور ايجابي على صعيد العلاقات الثنائية.

وأشار رحماني الى تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين وتأثيره في رفع العقبات من مسار توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين؛ معتبراً إن إزالة المشاكل المصرفية ضرورة ماسة لتطوير التعاون بين طهران واسلام آباد. وتوقع وزير الصناعة أن يتم خلال الشهور القادمة حسم المفاوضات الثنائية حول التجارة الحرة، وقال: انه يمكن لإيران أن تشكل جسراً لترانزيت السلع والبضائع الباكستانية الى دول غرب آسيا والدول المطلة على بحر قزوين، حيث يمكن لنا أن نضع البرامج لإجراء التعاون بهذا الشأن.

من جانبه، أشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية-الايرانية الى مساعي بلاده الجادة لرفع بعض العقبات الموجودة من مسار التبادل التجاري بين البلدين والنهوض بها وصولاً الى المستوى المنشود.