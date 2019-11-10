وتعاونت كريستينا ملادينوفيتش مع كارولين جارسيا في النقطة الحاسمة خلال الفوز على آشلي بارتي وسمانثا ستوسر 6-4 و6-3 في الزوجي لتظفر فرنسا بلقبها الثالث في البطولة وتفطر قلوب غالبية المشجعين في بيرث أرينا الذي استقبل 13842 مشجعا يوم الأحد.

وبعد تجرع مرارة الخسارة على أرضهما 3-2 في المواجهة الفاصلة أمام التشيك في نهائي 2016 أرادت ملادينوفيتش وجارسيا تجنب تكرار نفس المصير ولعب الثنائي بشراسة على الملعب الأزرق الصلب.

وقالت ملادينوفيتش ”هناك الكثير من المشاعر أشاركها مع كارولين بعد ثلاث سنوات عندما خسرنا في آخر خطوة بالمواجهة“.

وأضافت ”أردنا تكرار المباراة ولا يمكن وصف الشعور“.

ولعبت ملادينوفيتش دورا بارزا في انتصار فرنسا بعد أن تفوقت في مبارياتها الثلاث وعوضت تأخرها بمجموعة لتهزم المصنفة الأولى عالميا بارتي في الفردي خلال وقت سابق يوم الأحد.

وتعاونت مع المصنفة الأولى في فرنسا جارسيا، التي تجاوزت هزيمة مذلة 6-صفر و6-صفر أمام بارتي يوم السبت، لتساهم في الإطاحة باستراليا في مباراة الزوجي الفاصلة.

وقالت جارسيا ”لست متأكدة إن كنت أشعر براحة تامة لأنها كانت بداية أسبوع مجنونة للجميع“.

وأضافت ”لعبنا مباراة رائعة وكانت صعبة جدا وبالتأكيد كان هناك الكثير من التوتر لكننا تعاملنا بشكل جيد“.

وتعافت هي وملادينوفيتش من كسر مبكر للإرسال في المجموعة الأولى وأنقذ الثنائي العديد من نقاط كسر الإرسال في المجموعة الثانية لتمضي اللاعبتان الاستراليتان بيأس نحو الهزيمة.

وأنقذت استراليا نقطتين لحسم البطولة خلال التأخر 5-2 في المجموعة الثانية لكن ملادينوفيتش أكملت مشوارها الرائع بحسم آخر نقطة.