و تنقلت البطولة بين مدن كثيرة حتى استقرت في لندن مُنذ سنة 2009 حتى الآن ، و هي تضم المُصنفين الثمانية الأوائل بـ الفردي و الزوجي .
وتنطلق نسخة هذا العام من البطولة يوم غدا ، الأحد ، ويشارك فيها أفضل 8 لاعبين في الموسم، من ضمنهم 3 لاعبين سبق لهم التتويج باللقب.
أرقام قياسية من البطولة :
أكثر لاعب توج باللقب روجر فيدرر (6 ألقاب).
كثر اللاعبين مشاركة في كأس الماسترز
فيدرر 16 مشاركة منها 14 مشاركة متتالية ( 2002-2015 , 2017-2018).
أجاسي 13 مشاركة (1988,1991,1994,1996,1998-2003,2005).
التصنيف والترتيب العالمي للتنس – رجال
التصنيف والترتيب العالمي للتنس – سيدات
إيفان ليندل 12 مشاركة (1980-1991).
بوريس بيكر ، جيمي كونورز و بيت سامبرس و نوفاك ديوكوفيتش 11 مشاركة .
أكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات كأس الماسترز (فيدرر 10 نهائيات).
أكثر اللاعبين وصولاً للنهائي توالياً (ديوكوفيتش / فيدرر 5 نهائيات).
أكثر لاعب وصولاً لنصف نهائي كأس الماسترز (فيدرر 15 مرة).
أكبر لاعب يحقق كأس الماسترز (فيدرر بعمر الـ 30 عام و 3 أشهر سنة 2011).
أكثر لاعب لعباً في كأس الماسترز (فيدرر 72 مباراة).
أكثر لاعب فوزاً بمباريات في كأس الماسترز (فيدرر 57 انتصار).
أكثر لاعب تحقيقاً لـ اللقب بشكل متتالي ( ديوكوفيتش 4 مرات 2012-2015).
يعتبر كأس الماسترز بطولة ذات طابع خاص ينتظرها الكثير نهاية كل موسم ليرى أفضل ثمانية لاعبين خلال العام يتنافسون ضمن المجموعات و أعينهم جميعاً نحو كأس البطولة.