تأسست البطولة الختامية للتنس أو كأس الماسترز عام 1970 وقد لُعبت على عدة أرضيات (سجاد ، صلب و عشب) منذ نشأتها لكنها في آخر السنوات بقيت على الملاعب الصلبة المغطاة.

و تنقلت البطولة بين مدن كثيرة حتى استقرت في لندن مُنذ سنة 2009 حتى الآن ، و هي تضم المُصنفين الثمانية الأوائل بـ الفردي و الزوجي .



وتنطلق نسخة هذا العام من البطولة يوم غدا ، الأحد ، ويشارك فيها أفضل 8 لاعبين في الموسم، من ضمنهم 3 لاعبين سبق لهم التتويج باللقب.



أرقام قياسية من البطولة :



أكثر لاعب توج باللقب روجر فيدرر (6 ألقاب).

كثر اللاعبين مشاركة في كأس الماسترز



فيدرر 16 مشاركة منها 14 مشاركة متتالية ( 2002-2015 , 2017-2018).



أجاسي 13 مشاركة (1988,1991,1994,1996,1998-2003,2005).



التصنيف والترتيب العالمي للتنس – رجال



التصنيف والترتيب العالمي للتنس – سيدات



إيفان ليندل 12 مشاركة (1980-1991).



بوريس بيكر ، جيمي كونورز و بيت سامبرس و نوفاك ديوكوفيتش 11 مشاركة .



أكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات كأس الماسترز (فيدرر 10 نهائيات).



أكثر اللاعبين وصولاً للنهائي توالياً (ديوكوفيتش / فيدرر 5 نهائيات).



أكثر لاعب وصولاً لنصف نهائي كأس الماسترز (فيدرر 15 مرة).



أكبر لاعب يحقق كأس الماسترز (فيدرر بعمر الـ 30 عام و 3 أشهر سنة 2011).



أكثر لاعب لعباً في كأس الماسترز (فيدرر 72 مباراة).



أكثر لاعب فوزاً بمباريات في كأس الماسترز (فيدرر 57 انتصار).



أكثر لاعب تحقيقاً لـ اللقب بشكل متتالي ( ديوكوفيتش 4 مرات 2012-2015).



يعتبر كأس الماسترز بطولة ذات طابع خاص ينتظرها الكثير نهاية كل موسم ليرى أفضل ثمانية لاعبين خلال العام يتنافسون ضمن المجموعات و أعينهم جميعاً نحو كأس البطولة.