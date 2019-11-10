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رقم الخبر: 267897 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: رياضة  
كل ما تريد معرفته عن نهائيات الجولة الختامية للتنس

كل ما تريد معرفته عن نهائيات الجولة الختامية للتنس

تأسست البطولة الختامية للتنس أو كأس الماسترز عام 1970 وقد لُعبت على عدة أرضيات (سجاد ، صلب و عشب) منذ نشأتها لكنها في آخر السنوات بقيت على الملاعب الصلبة المغطاة.

و تنقلت البطولة بين مدن كثيرة حتى استقرت في لندن مُنذ سنة 2009 حتى الآن ، و هي تضم المُصنفين الثمانية الأوائل بـ الفردي و الزوجي .

وتنطلق نسخة هذا العام من البطولة يوم غدا ، الأحد ، ويشارك فيها أفضل 8 لاعبين في الموسم، من ضمنهم 3 لاعبين سبق لهم التتويج باللقب.

أرقام قياسية من البطولة :

أكثر لاعب توج باللقب روجر فيدرر (6 ألقاب).

كثر اللاعبين مشاركة في كأس الماسترز

فيدرر 16 مشاركة منها 14 مشاركة متتالية ( 2002-2015 , 2017-2018).

أجاسي 13 مشاركة (1988,1991,1994,1996,1998-2003,2005).

التصنيف والترتيب العالمي للتنس – رجال

التصنيف والترتيب العالمي للتنس – سيدات

إيفان ليندل 12 مشاركة (1980-1991).

بوريس بيكر ، جيمي كونورز و بيت سامبرس و نوفاك ديوكوفيتش 11 مشاركة .

أكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات كأس الماسترز (فيدرر 10 نهائيات).

أكثر اللاعبين وصولاً للنهائي توالياً (ديوكوفيتش / فيدرر 5 نهائيات).

أكثر لاعب وصولاً لنصف نهائي كأس الماسترز (فيدرر 15 مرة).

أكبر لاعب يحقق كأس الماسترز (فيدرر بعمر الـ 30 عام و 3 أشهر سنة 2011).

أكثر لاعب لعباً في كأس الماسترز (فيدرر 72 مباراة).

أكثر لاعب فوزاً بمباريات في كأس الماسترز (فيدرر 57 انتصار).

أكثر لاعب تحقيقاً لـ اللقب بشكل متتالي ( ديوكوفيتش 4 مرات 2012-2015).

يعتبر كأس الماسترز بطولة ذات طابع خاص ينتظرها الكثير نهاية كل موسم ليرى أفضل ثمانية لاعبين خلال العام يتنافسون ضمن المجموعات و أعينهم جميعاً نحو كأس البطولة.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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