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رقم الخبر: 267893 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
ايران تفتح السوق آمام منتجات دول الاتحاد الآوراسي

ايران تفتح السوق آمام منتجات دول الاتحاد الآوراسي

أكد مساعد وزير الزراعة الايراني فتح السوق المحلية امام منتجات دول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي الذي يشمل روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا وبيلاروسيا.

وأوضح "علي اكبر مهرفرد" في تصريح على هامش منتدى التعريف بالفرص التجارية الزراعية بين ايران والاتحاد الاوراسي، أن الاتحاد منح تخفضيات لـ 126 كود تعريفة جمركية.

وأضاف أن ايران بالمقابل منحت لدول الاعضاء تخفيضا لـ 61 كود تعريفة جمركية وتجميد 37 كودا آخر، وعليه سيتم منح امتيازات لتصدير منتجات مثل لحوم البقر والزبدة والبقول والذرة والزيوت للسوق الايرانية.

وبيّن مهرفرد أن دول الاتحاد سهلت لايران تصدير انواع الفواكه والخضروات مثل البطاطا والخس ومنتجات البيوت الزجاجية والتفاح وغيرها لاسواق تلك الدول.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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