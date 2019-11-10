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رقم الخبر: 267891 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
3 أفلام إيرانية تتنافس في مهرجان «لوبو» البرازيلي

3 أفلام إيرانية تتنافس في مهرجان «لوبو» البرازيلي

شقت ثلاثة أفلام إيرانية وهي «الوجوه المجهولة» و«السرير» و«البهجة الأبدية» طريقها إلى مهرجان لوبو(lobo) السينمائي الدولي في البرازيل.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الأفلام الإيرانية القصيرة المتأهلة لهذه التظاهرة الفنية تعرض خلال الدورة الحادية عشرة من هذا المهرجان البرازيلي على الجمهور.

ويتنافس المخرجون الإيرانيون وهم حسام رحماني بفيلم «الوجوه المجهولة» وإحسان شادماني بفيلم «السرير» وكامران دشتي بفيلم «البهجة الأبدية» مع الأفلام المشاركة التي تقل عن أربع دقائق للحصول على جوائز المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان لوبو السينمائي الدولي الحادي عشر تنعقد في الفترة من الثالث عشر إلى السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في البرازيل بأمريكا الجنوبية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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