أفادت مواقع إخبارية وفنية عن مشاركة الممثل الأمريكي مايكل مادسن المعروف بظهوره في معظم أعمال المخرج العالمي كوينتين تارانتينو في فيلم «لعبة النجوم» للمخرج الإيراني هاتف عليمرداني.

وفي نفس السياق يقف أمام كاميرا عليمرداني الممثل فرهاد اصلاني بدور رئيسي إلى جانب مادسن.

يشار إلى أن «لعبة النجوم» فيلم مشترك بين إيران وكندا سوف تنطلق عمليات تصويره في أمريكا وكندا خلال شهري نوفمبر وديسمبر هذا العام.

هذا وبعد إعلان خبر مادسن من المتوقع أن ينضم إلى عمال بعض نجوم هولييود المعروفين عالميا!

يذكر ان المخرج هاتف عليمرداني اشتهر باخراجه العديد من الاعمال ابرزها «سرّ سهل تاران» و«هارب من بغبو» و«من أجل بونه» و«الموت بتوقيت شهريور» و«زقاق مجهول» و«سبعة اشهر» و«آباجان».