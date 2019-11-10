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رقم الخبر: 267889 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 15:58 الاقسام: ثقافة وفن  
انيميشنا «السجين» و«البلبل» في مهرجانين دوليين

انيميشنا «السجين» و«البلبل» في مهرجانين دوليين

رحبت الدورة الثالثة من مهرجان جنيف السينمائي البيئي بفيلم انيميشن «السجين» (حبسي) من إخراج «أحمد خوش نيت» بمدينة سيتاديلا في إيطاليا الذي بدأ فعالياته يوم 6 نوفمبر/تشرين. ويعرض المهرجان الأفلام الروائية، السينمائية والإنيميشن حتى 22 نوفمبر.

ويعرض انيميشن «البلبل» (فرفره) للمخرجة «شيوا ممتحن» في القسم الأصلي لمهرجان «ويتكر سان لويس» بدورته الـ28 في أمريكا. وتستمر فعاليات هذا المهرجان حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بمشاركة 389 فيلما من 63 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويتناول «السجين» قصة إنسان مسجون في عالم الظلام يسعى للوصول إلى الحرية، عين الأمل على التماثيل الحجرية التي لدي لها دائما صفقة غريبة معه.

«البلبل» أيضا عن طفل ضاع في ذكرياته. يذكرنا هذا الفيلم بالشعور بالحنين والرغبة في العودة إلى الماضي والأوقات السعيدة التي مضت.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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