أصدرت مکتبة العتبة الرضویة المقدسة في الجمهورية الاسلامية الایرانية المصحف المنسوب الى خطّ الإمام علي (ع).

وتمت طباعته ونشر المصحف المنسوب الی خطّ الإمام علی (ع) من قبل المکتبة المرکزية التابعة للعتبة الرضویة المقدسة.

وترتیب السور في هذا المصحف المنسوب الی الإمام علي بن ابي طالب (ع) یکون بحسب ترتیب النزول وسیعرض في ذکری مولد الرسول (ص).

وجاء في تعریف المصحف: «ان هذا المصحف طبع العام 1441 للهجرة بإسم»مصحف الإمام علي (ع) «مرفقاً بترجمة فارسیة للمترجم الايراني «فولادوند»وتمّ إهداؤه الی الإمام الحجة (عج)».