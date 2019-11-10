حاز الرسام الإيراني الصغير «أمير علي رشيديان» على شهادة تقديرية من المسابقة العالمية للرسم والملصقات لمؤسسة السلام والتعاون في اسبانيا للعام 2018.

وأفاد قسم العلاقات العامة والشؤون الدولية لمعهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئين في طهران، ان أمير علي رشيديان البالغ من العمر 8 سنوات من محافظة كرمانشاه (غربي البلاد)، حصل من بين 4141 رساما من 35 دولة على الشهادة التقديرية لهذه الدورة من المسابقة للعام 2018 التي أقيمت تحت شعار «الفضاء.. التراث المشترك للبشرية».

وشارك معهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئين في هذه المسابقة بـ 12 لوحة.