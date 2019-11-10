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رقم الخبر: 267884 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 15:54 الاقسام: اقتصاد  
إيران لديها فرصة 3 سنوات لتحقيق تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
رئيس منظمة التنمية التجارية:

إيران لديها فرصة 3 سنوات لتحقيق تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي

أكد رئيس منظمة التنمية التجارية، على أنه ينبغي لبلدنا تحقيق تجارة حرة في غضون ثلاث سنوات، وقال أنه إذا فشلت، فسيتم أيضا إلغاء اتفاقية التجارة المؤقتة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الآوراسي .
في حديثه إلى الصحفيين اليوم الأحد على هامش منتدى الفرص التجاري للقطاع الزراعي بين ايران والاتحاد الاوراسي (والذي يضم خمس دول روسيا و كازاخستان وقيرغيزيا و أرمينيا وبيلاروسيا) اضاف "حميد زادبوم"، أن  حجم التبادل التجاري لدول اوراسيا، بلغ حوالي 866 مليار دلار في عام 2018، وان حجم واردات الدول الخمس من هذا الرقم ، بلغ 320 مليار دولار.
واشار الى أن إيران تمتلك أقل من 0.3% من السوق الأوراسي، معربا عن اعتقاده أن التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوروبي الآسيوي يمكن أن يشكل خطوة لتوسيع صادراتنا، وسد احتياجاتنا ايضا.
واكد أن ايران تمتلك علاقات جيدة مع دول الاتحاد، وأن التوصل لاتفاقية التجارة الحرة لايعني بالضرورة تصفير الرسوم الجمركية، حيث بامكان فرض 15 بالمئة من هذه الرسوم على السلع.
واشار "زادبوم" الى أن التجارة مع الاتحاد الاوراسي من شانها تعزيز حجم تجارة ايران بواقع 15 مليار دولار.
من جهة ثانية بيّن أن ايران لاتواجه مشاكل في التبادل التجاري في ظل الحظر الراهن، حيث بلغ هذا الحجم 42 مليار دولار في 6 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019، بزيادة كمّية 22.5 بالمئة وانخفاض سعري 10 بالمئة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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