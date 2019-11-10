جمع رجل الأعمال التركي غوكهان صاري غول 12 ألف نموذج طائرات ضمن هواية بدأ ممارستها منذ 1993من خلال رحلات متعددة حول العالم، واختار منها خمسة آلاف نموذج تبلغ قيمتها المالية نحو أربعة ملايين دولار، افتتح بها مؤخرا معرضا في إسطنبول.

وأوضح صاري غول أنه قرر تأسيس متحف لنماذج الطائرات بعد أن ضاق بها منزله، وقال (شغفي كبير بمجال الطيران.. أكبر متحف في الولايات المتحدة يضم أربعة آلاف نموذج في حين أن مجموعتي تقارب الـ12 ألفا، فيما يضم متحفي 5 آلاف نموذج).

وأكد أن مجموعته تعتبر أكبر متحف لنماذج الطائرات في العالم حاليا، وتحوي على ما نسبته 99% من نماذج طائرات شركات الخطوط الجوية في العالم، مشيرا إلى أن مجموعته تضم أيضا نماذج طائرات سقطت وتحطمت.

وأضاف (أمتلك نماذج طائرات تحطمت مثل سبايس جيت وإير فرانس 330، فضلا عن طائرات يونانية تابعة لخطوط طيران أوليمبيك تحطمت أثناء هبوطها في جزيرة كورفو سابقا)، مبينا أن أول نموذج حصل عليه كان لطائرة بوينغ 747 تابعة لخطوط الطيران الفرنسية عام 1993، وأنه بدأ بعد ذلك جمع نماذج أخرى.

وذكر أنه بدأ حاليا جمع نماذج طائرات قيمة ونادرة، وقال (مثلا أمتلك نموذجا لطائرة أوليمبيك التي لا يوجد سوى ثلاثة منها في العالم، وهدفي عرض قسم من نماذجي في المطار ليتعرف الركاب عليها).