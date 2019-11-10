  • الأحد ١٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأحد , نوفمبر 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267881 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: منوعات  
ثمانيني يقطع مليون ميل على درّاجته

ثمانيني يقطع مليون ميل على درّاجته

أصبح «روس مانتل» البالغ من العمر 82 عاماً أول بريطاني يقطع مليون ميل على درّاجته بعد أن أضاف أمس الأول خمسة أميال إلى رصيده خلال توجهه إلى أحد المقاهي.

 وظل مانتل، وهو موظف مدني متقاعد، يُسجّل عدد الأميال التي يقطعها منذ أول درّاجة حصل عليها في 1952. ودوَّن مانتل بدقة كل مسافة قطعها متوجهاً إلى العمل، أو حين مشاركته في سباقات محلية أو عبر طرق جبلية في أوروبا وأمريكا. وقال مانتل: «تخطي مليون ميل إنجاز بارز، قد أقترب من مليوني ميل في عيد ميلادي المئة». ورغم عدم معرفة عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد قطعوا تلك المسافة إلا أن مانتل هو أول من سجّل عدد الأميال التي قطعها بالدليل. وقال: «كنت أدوّن دائماً، كنت أفكّر دائماً في ضرورة تسجيل كل شيء، وحتى الحوادث التي واجهتها، كنت حريصاً على ذلك دائماً». وتعرّض مانتل أيضاً لبعض الحوادث. وقال: «أستطيع أن أتذكّر بوضوح شديد ما وقع لي حين صدمتني سيارات وشاحنات وأصبت بارتجاج وأمضيت ثلاثة أيام في مستشفى في ساوثامبتون بعد حادث مع شاحنة». وتأمل نيكولا مارشال - مديرة الاتحاد البريطاني للدرّاجات - أن تشجّع تجربة مانتل المزيد من البريطانيين على ركوب درّاجاتهم. وقالت: «نهدف لإضافة مليون شخص جديد إلى مستخدمي الدرّاجات

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/4960 sec