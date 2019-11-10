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رقم الخبر: 267879 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: منوعات  
تنزانيا تكافح الملاريا بالطائرات المسيرة

تنزانيا تكافح الملاريا بالطائرات المسيرة

استخدم باحثون طائرة مسيّرة لإغراق يرقات البعوض، في جزيرة «زنجبار» في تنزانيا، في إطار مشروع رائد لمنع انتشار الملاريا.

وقامت الطائرة المسيرة المقدمة من شركة «دي جي اي» الصينية، برش حقول الأرز التي ينتشر فيها البعوض في زنجبار بسائل قائم على السيليكون، لتكوين غشاء رقيق فوق الماء الراكد، وبذلك سيتسبب ذلك في غرق البعوض واليرقات وهلاكها، ويأمل الباحثون أن تؤدّي الطريقة بشكل كبير إلى تقليل مستعمرات البعوض، التي تمّ تقييمها قبل وأثناء وبعد الرش، وقال الخبير بارت نولز، الذي ينفذ مشروع مكافحة الملاريا بالطائرات المسيرة مع الأستاذ بجامعة نيروبي ريتشارد موكابانا، «إن استخدام الطائرات المسيرة هو أمر ضروري».. مضيفاً «إن الرش باليد يستهلك الكثير من الوقت، واستخدام المروحية مكلف للغاية، وببساطة غير واقعي».

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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