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رقم الخبر: 267878 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: منوعات  
بريطانية تستقيل من وظيفتها لتناول الطعام

بريطانية تستقيل من وظيفتها لتناول الطعام

استقالت فتاة بريطانية من وظيفة بدوام كامل، حتى تتفرغ لتناول الوجبات السريعة، وعمل فيديوهات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم الفتاة تشارنا رولي البالغة من العمر 22 عاماً بتصوير جلسات تفاعلية مع متابعيها وهي تأكل حوالي 5500 سعر حراري لكل وجبة جاهزة، وقدمت رولي استقالتها من وظيفتها السابقة من أجل قضاء المزيد من الوقت في إنشاء هذه الفيديوهات، ومن أجل الدعم المادي لخطوتها الغريبة، تعمل رولي في وظيفة دوام جزئي في مستودع، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية، وعلى الرغم من تلقيها الكثير من التعليقات السلبية من بعض متابعيها، فإنها تفضل تجنب الرد عليهم، قائلة: «أنا أستمتع بالأمر حقاً، وهذا يعطيني الثقة بنفسي، وأعتقد أن الفيديوهات التي أصورها، يمكن أن تصبح خطوة مهنية بدوام كامل».

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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