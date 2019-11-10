اكتشف علماء آثار صينيون قبراً يرجع تاريخه إلى ما قبل 800 سنة، يعود إلى عهد أسرة جين (1115م-1234م) في مقاطعة «خبي» بشمالي الصين.

وقال معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في محافظة المقاطعة، إن القبر اكتشف في موقع مشروع أنابيب الغاز الطبيعي في قرية «ليولين»، ويبلغ ارتفاع القبر الدائري الشكل 1.9 متر، وعرضه 1.9، وطوله 1.7 متر، حيث توجد رسوم جدارية على القبة.

واستطاع العلماء تمييز تاريخ القبر من خلال خط التاريخ المنقوش، وقد تم اكتشاف قبرين آخرين في مكان قريب.