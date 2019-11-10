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رقم الخبر: 267877 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: منوعات  
اكتشاف قبر عمره 800 عام بالصين

اكتشاف قبر عمره 800 عام بالصين

اكتشف علماء آثار صينيون قبراً يرجع تاريخه إلى ما قبل 800 سنة، يعود إلى عهد أسرة جين (1115م-1234م) في مقاطعة «خبي» بشمالي الصين.

 وقال معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في محافظة المقاطعة، إن القبر اكتشف في موقع مشروع أنابيب الغاز الطبيعي في قرية «ليولين»، ويبلغ ارتفاع القبر الدائري الشكل 1.9 متر، وعرضه 1.9، وطوله 1.7 متر، حيث توجد رسوم جدارية على القبة.

واستطاع العلماء تمييز تاريخ القبر من خلال خط التاريخ المنقوش، وقد تم اكتشاف قبرين آخرين في مكان قريب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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