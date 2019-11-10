توفي مدرب الأسود المصري محمد الحلو -الذي يعد من أشهر المدربين في العالم العربي- الأربعاء، عقب تعرضه لوعكة صحية حادة خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة خالد جلال أن الحلو رحل عن عمر يناهز السبعين عاما.

وقال جلال إن (الحلو حفر اسمه في سجل نجوم فناني السيرك العالميين وحقق شهرة عالمية في مختلف الدول العربية والأجنبية، وكان رمزا من رموز عائلة الحلو التي تعد من أعرق العائلات المؤسسة لفن السيرك في مصر، ولقب أبناء السيرك القومي الحلو بعميد السيركاوية).

وأضاف جلال أن الحلو هو أول من أقام استعراضا للأسود والنمور مع 21 أسدا ونمرا عام 1981 داخل حلبة السيرك القومي، وهو كبير عائلة الحلو التي ساهمت في تأسيس السيرك القومي بمصر واشتهرت بتدريب الحيوانات المفترسة.

وأسس محمد علي الحلو -جد المتوفى- سيرك الحلو عام 1889، وشارك في تأسيس وافتتاح السيرك القومي رسميا في 1966، وظل السيرك القومي المصري رائدا في الدول العربية لسنوات.

وتواصل ابنتا محمد الحلو -لوبا وأوسة- تقديم فقرات الأسود والنمور، بعدما تدربتا على يد والدهما.