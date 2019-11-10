حثت التوصيات الصحية على تناول تفاحة كل يوم، لكن بالإمكان تعظيم فوائد التفاح عن طريق تناول 3 حبات يومياً. يساعد أكل المزيد من التفاح على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وحماية القلب من الأمراض لأنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة والإنزيمات.

وتتضمن فوائد التفاح: الوقاية من السرطان، والسكري، وتقليل الالتهابات في الجسم، وتقوية المناعة لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، وتحسين الهضم، وعلاج الإسهال والإمساك.

ويوفر التفاح فيتامينات «أ» و«سي» و«إي»، والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور. ويحتوي قشر التفاح على مضادات للأكسدة تساعد على تنظيف الجسم وتنقيته من السموم.

ويتسبب طبخ التفاح في القضاء على الإنزيمات التي يوفرها، وتقليل بعض فوائده. ويمكنك إضافة شرائح التفاح إلى زبدة اللوز، أو المكسرات.