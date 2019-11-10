وقالت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية التي نشرت نتيجة الدراسة، إن الفيروس المكتشف هو نوع متطور من فيروس جدري البقر، برهن على نجاحه في القضاء على خلايا سرطانية لدى الفئران، وقلص أورام الحيوانات بصورة ملحوظة.

وقال الخبير الأمريكي في طب الأورام، يومان فونغ، إنه يأمل أن ينجح العلاج الجديد في التعامل مع أنواع السرطان التي يتعرض لها البشر، وأهمها سرطانات الثدي والرئة والمثانة والمعدة والأمعاء، معلنا بدء التجارب على البشر العام المقبل.

وأوضح فونغ أنه «كان هناك دليل على أن الفيروسات قد تقتل السرطان منذ أوائل القرن العشرين، عندما اختفت الأورام من أشخاص تلقوا تطعيما ضد داء الكلب».

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من أن الفيروسات قد تكون شديدة السمية بالنسبة للإنسان، وتصبح قاتلة.

وبيّن أنّ «المشكلة تكمن في جعل الفيروس ساما بما يكفي لقتل السرطان. كنت قلقا من أنه قد يقتل الإنسان أيضا».