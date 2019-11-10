رغم الموقف الواضح في اليمن من العدو الاسرائيلي، والذي يعبر عنه الشعار الذي رفع في اليمن منذ اكثر من سبعة عشر عاما، على يد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، والمتضمن عبارة "الموت لـ"اسرائيل"" الى جانب امريكا، رغم هذا الا انها المرة الاولى التي نسمع فيها تحذيرا صريحا وتهديدا لكيان العدو، باستهداف مواقع حساسة جدا في حال فكر بالاعتداء على اليمن.

هذا الامر سمعناه في خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث اشار السيد الى حديث رئيس حكومة الاحتلال عن اليمن وامكان استهداف كيانه بصواريخ يمنية، زعم انها وصلت من ايران لهذا الغرض.

وبالنظر في طبيعة التصريحات الاسرائيلية حول هذا الموضوع وأهدافها، يبقى هذا النوع من التصريحات دليلا واضحا على شراكة كيان العدو مع تحالف العدوان على اليمن في الاهداف والغايات، وهو الامر الذي يتحدث عنه السيد عبدالملك الحوثي منذ اللحظات الاولى للعدوان، لكنه اليوم يمكن ان يكون مؤشرا على تحضير كيان العدو للمشاركة المباشرة في العدوان على اليمن، بدلا من التواري خلف الستار، لا سيما بعد ان ادرك عجز وفشل الرياض وابو ظبي طوال خمس سنوات امام صمود الشعب اليمني، وعن تحقيق ابسط اهدافها في اليمن، وكذلك عجزت عن حماية نفسها من الضربات اليمنية، سواء بالصواريخ البالستية والمجنحة الجوالة او بالطيران المسير، وماتعرضت له "ارامكو" في حقلي بقيق وخريص، كان اقوى الضربات واكثرها ايلاما، وايضا اكثرها تخويفا للعدو الإسرائيلي.

تأتي تحذيرات السيد الحوثي قوية وواضحة وتضع كيان العدو في مأزق جديد، وخطر جديد، ومع تعدد الاخطار المحيطة به، يبدو اقل حيلة في مواجهة الشعوب الحرة، بعيدا عن الانظمة العميلة والخاضعة، ويقرأ فيها تطورا يقضي على اماله وطموحه في فصل الشعوب عن قضاياها الكبرى.

هذا التحذير يكتسب مصداقية وواقعية، ويتعامل معها كيان العدو بجدية، وقد تابعنا كيف تعاملت وسائل الإعلام الاسرائيلية مع هذا الخطاب والتهديد، وتناولته بالتحليل والتمحيص، مستحضرة ضربة "ارامكو"، ومطالبة بعدم الاستخفاف به في هذا التوقيت.

بالنظر الى تحذير السيد لكيان الاحتلال فانه ايضا يدل على ان اليمن وصلت مرحلة متقدمة في امتلاك اسلحة الردع القادرة على الوصول إلى اي هدف في الجزيرة العربية، وخارجها، وصولا الى الاراضي المحتلة، وربما من الجيد التذكير ان السيد حفظه الله قد اشار في خطاب سابق على قدرة سلاح البحرية اليمنية على استهداف موانئ العدو الاسرائيلي، وهو الامر الذي لم يتم التركيز عليه حينها.

ومن جانب آخر، فإن اهمية هذا التحذير وقوته، تأتي أيضا من قوة المناسبة المباركة للمولد النبوي الشريف، وبحضور حشود مليونية هائلة من أبناء الشعب اليمني، لم تحدث في تاريخ اليمن والمنطقة، اكتظت بها ساحات الاحتفال المبارك في ثمان ساحات، في صنعاء وصعدة والحديدة وعمران وتعز واب وحجة وذمار والجوف.

يبدو ان العدوان على اليمن سيدخل اليوم مرحلة جديدة كليا، ولن يكون ماقبل المولد النبوي الشريف في هذا الموسم كما بعده ابدا، وقد تعود اليمنيون طوال السنوات الماضية ان يشهدوا تجليات الانتصار مع كل موسم للمولد الشريف، على صاحبه وآله افضل الصلاة والسلام.