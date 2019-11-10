وضعت كريستينا ملادينوفيتش، فرنسا على أعتاب أول لقب لها في كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات خلال 16 عاما بعد الفوز (2-6)، و(6-4)، و(7-6) على المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي، ضمن منافسات الفردي في النهائي ضد أستراليا، صاحبة الضيافة يوم الأحد.

وحققت ملادينوفيتش، انتفاضة في الملعب الصلب الأزرق أمام 13841 مشجعا في بيرث أرينا، لتمنح فرنسا التقدم (2-1).

وستعتمد فرنسا على المخضرمة بولين بارمنتييه لتواجه أيلا تومليانوفيتش في الفردي، بعد أن استبعد جوليان بنيتو، كابتن فرنسا، اللاعبة كارولين جارسيا من المواجهة التي قد تحسم اللقب.

وتعرضت جارسيا لهزيمة ساحقة (6-0)، و(6-0) أمام بارتي السبت، كما نالت تومليانوفيتش خسارة مشابهة (6-1)، و(6-1) أمام ملادينوفيتش في افتتاح منافسات الفردي.

وإذا توجت فرنسا باللقب فيجب أن تنسب الفضل لملادينوفيتش التي حرمت بارتي من فوزها 15 على التوالي في كأس الاتحاد.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 26 عاما في تأثر (نقاتل مع جوليان والجمهور وبقية اللاعبات في كل نقطة. هذه هي الطريقة التي أحب لعب التنس بها).

وأضافت (آشلي هي المصنفة الأولى في العالم. بطلة رائعة. خسرت أول مجموعة أمامها ثم ركزت في بعض التفاصيل. تمسكت بالإيمان لأنني شعرت بأنني أقاتل وأخوض معركة قوية، وأنا فخورة بمواصلة الضغط حتى تحقق الفوز في النهاية).

وصمدت ملادينوفيتش أمام الجمهور الأسترالي المتحمس وأمام واحدة من أكثر اللاعبات براعة في كل الملاعب وشقت طريقها نحو الفوز بعد كسر إرسال بارتي مرتين في المجموعة الحاسمة.

وقاومت اللاعبة الأولى في فرنسا عاصفة في الشوط الفاصل، وأفلتت بالفوز حين سددت بارتي ضربة أمامية في الشباك.