سجَّل جيك جونتزيل، وجاريد مكان، في ضربات الترجيح ليفوز بيتسبرج بنجوينز (3-2) على شيكاغو بلاكهوكس، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم السبت.

وهز جونتزيل وزميله، مكان شباك الحارس كوري كراوفورد، بينما أنقذ مات موراي حارس بيتسبرج محاولتين من جوناتان توز، وأليكس ديبرينكات، فيما سمح بدخول ضربة ترجيح واحدة من باتريك كين.

وجاء الانتصار بعدما تعرض بنجوينز لضربة بخروج القائد والهداف سيدني كروسبي في وقت مبكر من الشوط الثالث؛ بسبب الإصابة.

كان بنجوينز، سجَّل خلال الوقت الأصلي بواسطة جونتزيل وبرايان راست، لينهي سلسلة من 10 هزائم متتالية، أمام بلاكهوكس الذي أحرز الهدفين بواسطة دومينيك كوباليك وكين.