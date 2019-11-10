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رقم الخبر: 267855 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 14:20 الاقسام: رياضة  
سيلتيكس يجتاز إصابة هايوارد ويسحق سبيرز بدوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يجتاز إصابة هايوارد ويسحق سبيرز بدوري السلة الأمريكي

اجتاز بوسطن سيلتيكس، إصابة جوردون هايوارد في الشوط الأول، وقدَّم عرضا هجوميا رائعا، ليفوز (135-115) في انتصار نادر في ضيافة سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم السبت.

وسجل جايلن براون، 30 نقطة، وأضاف كيمبا ووكر 26 نقطة، ليصل سيلتيكس إلى أعلى رصيد له من النقاط خلال الموسم الجاري.

وساهم جيسون تيتوم في الانتصار أيضا بتسجيل 19 نقطة، كما أضاف ماركوس سمارت 16 نقطة ليحقق سيلتيكس فوزه السابع على التوالي لكنه الأول في ضيافة سان أنطونيو منذ 2011.

وخسر بوسطن 14 مرة في آخر 15 مواجهة أمام سبيرز بصفة عامة.

وأحرز ديمار ديروزان 22 نقطة لسبيرز، وأضاف باتي ميلز 20 نقطة، لكن الفريق خسر للمرة الثالثة في آخر 4 مباريات.

واكتفى لاماركوس ألدريدج بتسجيل 3 نقاط من 4 محاولات خلال 26 دقيقة.

وأصيب هايوارد في يده اليسرى بعدما اصطدم بمنافسه ألدريدج قبل دقيقة واحدة و34 ثانية على نهاية النصف الأول وخرج من الملعب.

وخضع هايوارد لفحوص قبل أن يعلن سيلتيكس أن اللاعب لن يتمكن من استكمال المباراة. وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن هايوارد سيُعرض على متخصص يوم الاثنين لتحديد مدى الحاجة إلى جراحة.

هيوستن روكتس 117 – شيكاغو بولز 94

اوكلاهوما سيتي ثاندر 114 – جولدن ستيت وريورز 108

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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