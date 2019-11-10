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رقم الخبر: 267854 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 14:20 الاقسام: رياضة  
فاردي وماديسون يقودان ليستر لإسقاط أرسنال
في الدوري الانجليزي الممتاز ..

فاردي وماديسون يقودان ليستر لإسقاط أرسنال

أحرز جيمي فاردي وجيمس ماديسون هدفين في الشوط الثاني ليقودا ليستر سيتي للفوز 2-صفر على ضيفه أرسنال السيء بملعب كينج باور يوم السبت والتقدم للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويملك ليستر 26 نقطة متقدما بفارق الأهداف على تشيلسي ونقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يحل ضيفا على ليفربول المتصدر يوم الأحد.

وفشل أرسنال في الفوز للمباراة الرابعة في الدوري وستزيد الهزيمة من التكهنات بشأن قرار الفريق بالتعاقد مع أوناي إيمري بدلا من أرسين فينجر.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

تشيلسي 2 – كريستال بالاس صفر

نيوكاسل 2 – بورنموث 1

ساوثهامبتون 1 – ايفرتون 2

بيرنلي 3 – وستهام صفر

توتنهام 1 – شيفيلد يونايتد 1

 

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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