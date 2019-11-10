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رقم الخبر: 267853 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 14:20 الاقسام: رياضة  
إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويتصدر "الكالتشيو" مؤقتا

إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويتصدر "الكالتشيو" مؤقتا

حقق إنتر ميلان فوزا شاقا على ضيفه هيلاس فيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما السبت بملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وافتتح الضيوف النتيجة عن طريق فاليريو فيري في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وعادل الأوروغوياني ماتياس فيتشينو النتيجة للإنتر بالدقيقة 65، فيما خطف نيكولو باريلا هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 31 نقطة ليقفز لصدارة الكالتشيو بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يستضيف ميلان، فيما توقف رصيد فيرونا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

بريشيا صفر – تورينو 4

نابولي صفر – جنوى صفر

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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