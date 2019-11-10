حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه إيبار بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف النادي الملكي كل من كريم بنزيما (هدفين) في الدقيقتين 17 و29، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف عن برشلون الذي يقف في صدارة جدول الترتيب فيما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز 15 على جدول ترتيب الليغا.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

برشلونة 4 – سيلتافيجو 1

الافيس 3 – بلد الوليد صفر

فالنسيا 2 – غرناطة صفر