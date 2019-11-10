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رقم الخبر: 267851 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 13:29 الاقسام: رياضة  
بايرن ميونخ ينفض تراب كوفاتش بسحق دورتموند

بايرن ميونخ ينفض تراب كوفاتش بسحق دورتموند

سحق بايرن ميونخ غريمه بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة السبت، في كلاسيكو الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا، لحساب الجولة الـ11.

 وجاءت أهداف العملاق البافاري، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، وسيرجي جنابري، وماتس هوميلز بالخطأ في مرماه، في الدقائق 17، 47، 76 و80.

وبذلك، أصبح بايرن في المركز الثالث بوصوله للنقطة 21، بينما توقف رصيد دورتموند عند 19 نقطة، في المرتبة الخامسة.

ونفض بايرن بهذا الانتصار، غبار هزيمته المهينة على يد آينتراخت فرانكفورت (5-1)، في الجولة الماضية من البوندسليجا، والتي تسببت في الإطاحة بالمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

هذا وجرت مباريات اخرى ضمن نفس الاطار كانت نتائجها كالاتي:

هرتابرلين 2 – لايبزيج 4

شالكه 3 – دوسلدورف 3

بادربورن صفر – اوجسبورج 1

ماينز 2 – يونيون برلين 3

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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