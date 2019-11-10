تابع عدد قياسي من الجماهير، المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات وهو يخسر 2-1، أمام نظيره الألماني على ستاد ويمبلي في مباراة ودية السبت.

وتفوق الحضور الجماهيري البالغ 77768 متفرجا على الرقم القياسي السابق الذي تحقق في مباريات المنتخب الانجليزي للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012.

وروج الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لهذه المباراة بقوة، وعرض تذاكر بنسبة خصم، في حين أن تذاكر الأطفال كانت متاحة مقابل جنيه استرليني واحد للتذكرة.

وكان الهدف هو تعزيز الحماس الذي أحدثه الفريق خلال مسيرته نحو الدور قبل النهائي لكأس العالم للسيدات هذا العام.

وفازت إنجلترا مرة واحدة في سبع مباريات منذ كأس العالم، لكن الاتحاد الانجليزي سيتشجع بشكل أكبر بسبب الحضور الجماهيري اليوم والذي جاء عقب حضور جماهيري كبير في عدد من مباريات الدوري المحلي للسيدات.

وأكبر حضور جماهيري لأي مباراة لكرة القدم النسائية في انجلترا هو 80203 متفرجين حضروا نهائي أولمبياد لندن 2012 بين الولايات المتحدة واليابان.