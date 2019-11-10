فاز موناكو على ضيفه ديجون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما السبت في إطار الأسبوع الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليج آ).

وعلى ملعب لويس الثاني، أحرز لاعب الوسط الروسي أليكسندر جولوفين هدف اللقاء الوحيد (ق42).

وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده من النقاط إلى 18 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ديجون عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي نفس الجولة، تعادل فريق ستاد ريمس أمام ضيفه أنجيه سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب (أوجيست دولون).

ولعب أنجيه منقوصا بلاعب منذ الدقيقة (70) بعد طرد لاعبه أنجيلو فولجيني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التعادل، رفع أنجيه رصيده إلى 21 نقطة في الوصافة، وريمس إلى 19 نقطة في المركز الخامس.

وتمكن فريق ستراسبورج من الفوز على ضيفه نيم برباعية مقابل هدف.

وسجل لأصحاب الأرض كل من لودوفيك أجورك (ق14) وليبو موثيبا هدفين (ق45+2 وق85) وديميتري لينارد (ق70).

بينما أحرز رومان فيليبوتو الهدف الوحيد للضيوف (ق48).

وبهذه النتيجة، رفع ستراسبورج رصيده من النقاط إلى 15 في المركز الـ16 ، فيما تجمد رصيد نيم عند 11 نقطة في ذيل الترتيب.

وضمن منافسات الجولة، تعادل فريق ليل أمام ضيفه ميتز سلبيا في المباراة التي احتضنها ملعب (بيار موروا).

بهذا التعادل، رفع ليل رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، وميتز إلى 13 نقطة في المركز الـ17.

هذا وكان فريق باريس سان جيرمان قد تغلب في وقت سابق من يوم السبت على مضيفه ستاد بريست بهدفين لواحد.