  • الأحد ١٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأحد , نوفمبر 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267844 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 11:40 الاقسام: دوليات  
انطلاق الانتخابات الرئاسية في رومانيا

انطلاق الانتخابات الرئاسية في رومانيا

يدلي الناخبون في رومانيا اليوم بأصواتهم في انتخابات رئاسية ترجح فوز الرئيس المنتهية ولايته الموالي لأوروبا كلاوس يوهانيس، وسط تعبئة اللبراليين لمواجهة التيار القومي اليساري.
ودعي 18,2 مليون ناخب إلى التصويت لانتخاب واحد من 14 مرشحا وستعلن نتائج استطلاعين للرأي فور انتهاء التصويت.
وبعد ثلاثين عاما على سقوط النظام السابق وإعدام رئيس البلاد نيقولاي تشاوشيسكو وزوجته في محاكمة مثيرة للجدل، ركز يوهانيس، السياسي الستيني الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي والقادم من الأقلية الألمانية، في حملته على الدفاع عن دولة القانون.
وقد حذا بذلك حذو سوزانا كابوتوفا التي انتخبت رئيسة لسلوفاكيا في مارس الماضي، وكذلك المجري غيرغيلي كاركسوني الذي انتزع رئاسة بلدية بودابست مطلع أكتوبر بعد نجاحه في تجميع القوى المعارضة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان حول القيم التقدمية.
 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1712 sec