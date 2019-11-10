واوضح الرئيس روحاني في كلمة امام حشد غفير من اهالي محافظة يزد (وسط) اليوم الاحد، أن الحقل المكتشف مساحته تبلغ 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي "بستان" و"اميدية".

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: اليوم نعلن لامريكا أننا دولة غنية وعلى الرغم من العداء والعقوبات الجائرة التي ارتكبتها ضدنا الا ان العمال ومهندسي صناعة النفط الإيرانيين تمكنوا خلال هذا الوقت من اكتشاف هذا الحقل النفطي الهائل.

واشار الى أن البلاد يمر بوضع تاريخي مهم للغاية في الوقت الراهن، حيث يقف الشعب موحدا في مواجهة ضغوط القوى الأجنبية، وعلى الرغم من كل محاولات أمريكا والأعداء ضد شعبنا، فإنه بات أكثر استعدادا اليوم وأكثر من أي وقت مضى للتضحية في سبيل اعتلاء بلده مكانة مرموقة .

وأكد الرئيس روحاني : أننا واجهنا ضغوط القوى الأجنبية خلال العام الماضي، وشعبنا مر بأيام عصيبة؛ خلال العامين الماضي والحالي، كانت الضغوط الاقتصادية على بلدنا كبيرة، لقد مر الشعب بأيام صعبة اقتصاديا، لكن في الوقت نفسه، فان ممانعة الشعب ووحدته وجهوده الواسعة، جعلتنا نصل الى نقطة والتي أعتقد، أن أمريكا تشعر فيها بخيبة أمل، وتدرك جيدا أن شعبنا العظيم وقف صامدا أمام الضغوط الامريكية.

واوضح الرئيس الايراني ان الاحصائيات والارقام الاقتصادية تشير الى تحسن الظروف منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) اذ تمت السيطرة على التضخم رغم ضغوط الاعداء على الشعب، فحسب ارقام البنك المركزي بلغت نسبة التضخم 3 و 2.3 و 2.2 و 0.8 بالمائة خلال الاشهر؛ الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من العام (الايراني) بما يدلل على الجهود المبذولة من قبل المزارعين والعمال والمهندسين في كافة انحاء البلاد.

وفي جانب اخر من حديثه، اشار رئيس الجمهورية الى ان الحكومة حددت سبل مكافحة الفساد في اطار 3 لوائح قدمت منها اثنتين الى مجلس الشورى الاسلامي لغاية الان، واعتبر ان المسالة الاهم في مكافحة الفساد هي الشفافية اذ يتوجب على جميع المسؤولين والشركات الحكومية والاجهزة شرح ما تقوم به من انشطة بشفافية للشعب واضاف، ان الحكومة قدمت لائحة الشفافية الى مجلس الشورى الاسلامي وهي من اللوائح المهمة جدا ونامل بان يتمكن النواب من المصادقة عليها في المستقبل القريب.

وقال: ان اللائحة الثانية التي تم تقديمها لمجلس الشورى الاسلامي وهي مهمة جدا هي لائحة مكافحة الفساد.