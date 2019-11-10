تقلد الذهبية كل من: " مبين كريمي " في وزن 70 كغم و "فرشاد كنجی" 75 كغم و "محمد ابراهیم ارزشمند" 85 كغم و "مهدی ارزشمند" 90 كغم و "بابک ارزشمند" 95 كغم و "مظاهر تابانی" 100 كغم و "علی رضا حسنوند" و"محمود بورصابر" و "سجاد حیدری" و "فرید شیر محمدزاده" و "حسین کریمی" الميداليات الذهبية فيما حاز كل من " بهزاد عدالت" و " ناصر خدامی" و " مرتضی قاسمی" على الميداليات الفضية ببطولة العالم لكمال الاجسام التي اختتمت مساء السبت.