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رقم الخبر: 267839 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 10:53 الاقسام: رياضة  
ايران تتربع على العرش العالمي في كمال الاجسام 2019
بـ 11 ذهبية و3 فضيات ..

ايران تتربع على العرش العالمي في كمال الاجسام 2019

توج منتخب ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام 2019 والتي جرت في الفجيرة الإماراتية، حيث فاز أبطال ايران بـ11 ميدالية ذهبية و3 فضيات.

تقلد الذهبية كل من: " مبين كريمي "  في وزن 70 كغم و "فرشاد كنجی"  75 كغم و "محمد ابراهیم ارزشمند" 85 كغم و "مهدی ارزشمند" 90 كغم و "بابک ارزشمند" 95 كغم و "مظاهر تابانی" 100 كغم و "علی رضا حسنوند" و"محمود بورصابر" و "سجاد حیدری" و "فرید شیر محمدزاده"  و "حسین کریمی" الميداليات الذهبية فيما حاز كل من " بهزاد عدالت"  و " ناصر خدامی" و " مرتضی قاسمی" على الميداليات الفضية ببطولة العالم لكمال الاجسام التي اختتمت مساء السبت.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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