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رقم الخبر: 267838 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 10:51 الاقسام: اقتصاد  
تصدير معدات كهربائية واتصالات وادوات طبية بمبلغ 134 مليون دولار
خلال ستة اشهر..

تصدير معدات كهربائية واتصالات وادوات طبية بمبلغ 134 مليون دولار

قال مديرعام مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية " كيوان كردان" ان صادرات المعدات الكهربائية والاتصالات والادوات الطبية خلال الستة اشهر الاخيرة بلغت 134 مليون دولار .
واضاف كردان ان معظم المعدات الكهربائية والتي شملت مولدات كهربائية صغيرة تستخدم في المنازل والمحال التجارية تم تصديرها الى الدول الاقليمية التي تعاني في هذا المجال.
واشار مديرعام مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية الى تصدير معدات تدخل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وقال ان ايران هي من ضمن الدول الاوائل عالميا في هذا المجال لذا فأن الكثير من الدول الاقليمية والعالمية ترغب باستيراد هذه المعدات وكذلك معدات طبية، مبينا ان مجموع ما تم تصديره في هذا المجال الى الخارج خلال ستة اشهرالاخيرة بلغ 134 مليون دولار.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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