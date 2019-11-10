واضاف كردان ان معظم المعدات الكهربائية والتي شملت مولدات كهربائية صغيرة تستخدم في المنازل والمحال التجارية تم تصديرها الى الدول الاقليمية التي تعاني في هذا المجال.

واشار مديرعام مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية الى تصدير معدات تدخل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وقال ان ايران هي من ضمن الدول الاوائل عالميا في هذا المجال لذا فأن الكثير من الدول الاقليمية والعالمية ترغب باستيراد هذه المعدات وكذلك معدات طبية، مبينا ان مجموع ما تم تصديره في هذا المجال الى الخارج خلال ستة اشهرالاخيرة بلغ 134 مليون دولار.