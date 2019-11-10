وفي المباراة النهائية لهذه البطولة التي جرت باستضافة دبي، مساء السبت، تقدمت ايران بهدف جاء بتوقيع محمد احمد زادة ومن ثم عزز سعيد بيرامون رصيد ايران بهدف ثان.

وجاء الدور لاسبانيا التي سجلت هدفين متتاليين لينتهي الشوط الاول بالتعادل 2-2 .

وفي الشوط الثاني اضاع محمد علي مختاري ركلة جزاء وبالمقابل حصلت اسبانيا على ركلة جزاء سجلت منها هدف التقدم الثالث.

وعوّض مختاري عن اضاعته لركلة الجزاء بتسجيل هدف التعادل الثالث لايران.

وبرع حارس المرمى الايراني حميد بهزادبور بتسجيله الهدف الرابع لايران لينتهي الشوط الثاني بتقدم ايران 4-3 .

وفي الشوط الثالث اضاف احمد زادة هدفه الشخصي الثاني والخامس لايران بحركة اكروباتية رائعة وختم محمد معصومي زادة مهرجان اهداف ايران بهدف سادس لتنتهي المباراة بنتيجة 6-3 وتتويج ايران باللقب للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخ البطولة.

وكانت ايران قد فازت في دور المجموعات على المكسيك 7-4 ومصر 5-3 وروسيا بركلات الترجيح 5-4 (3-3) وفي الدور نصف النهائي على الامارات بركلات الترجيح ايضا 4-3 (1-1).