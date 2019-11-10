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رقم الخبر: 267835 تاريخ النشر: تشرين الثاني 10, 2019 الوقت: 10:00 الاقسام: سياحة  
سائح ايراني يبدأ رحلة حول الأرض على ظهر جمل "ذو سنامين"

سائح ايراني يبدأ رحلة حول الأرض على ظهر جمل "ذو سنامين"

بدأ السائح الايراني "د. محمد اميري رودان" رحلة حول الارض، السبت، على ظهر جمل ذي سنامين؛ من مدينة مشكين شهر (في محافظة اردبيل – شمال غربي البلاد).
وفي حوار لمراسل "ارنا"، لفت هذا السائح الايراني الى انه يهدف من خلال رحلته حول الارض التعريف بالجمل الايراني من فصيلة  "ذو سنامين".
واضاف، ان رحلته حول الارض اعدت من قبل "منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة" (فاو)، وبالتعاون مع "المنظمة الوطنية لدراسات الثرورة الحيوانية".    
يذكر ان السائح الايراني "اميري رودان" ينوي مغادرة البلاد عبر حدود جمهورية اذربيجان، متجها الى مدينة روما الايطالية، ومنها الى منطقة امريكا اللّاتينية، مرورا بامريكا الجنوبية وافريقيا واوقيانيا، ليعود الى البلاد عبر الحدود الجنوبية في منطقة الخليج الفارسي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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