اكد السفير الايراني في دبلن مسعود اسلامي ورئيس البرلمان الايرلندي شان اوفاريل على تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وفي اللقاء وصف رئيس البرلمان الايرلندي ايران بانها دولة مهمة في المنطقة واعرب عن امله بازالة العقبات القائمة وتطوير العلاقات الثنائية في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

واشار اوفاريل الى المستوى الجيد للعلاقات البرلمانية بين البلدين، معربا عن امله باستمرار هذه الوتيرة وان يقوم بزيارة الى ايران قريبا.

ونوه رئيس البرلمان الايرلندي الى الزيارة التي قام بها وفد مجموعة الصداقة في مجلس الشورى الاسلامي الى ايرلندا في العام الماضي، واضاف ان زيارة الوفد البرلماني الايرلندي الى ايران حظيت بالاهمية.

وكان وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الايرلندية برئاسة مصطفى كواكبيان قد قام خلال العام الماضي بزيارة الى دبلن، التقى خلالها العديد من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية.