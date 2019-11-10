وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، الى احراز المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية، بطولة كأس القارات، مقدما تهانيه للشباب الإيراني الذي صنع هذه المفخرة الرياضية الرائعة.

وتوج المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية ببطولة كاس القارات بفوزه الكبير على نظيره الاسباني 6-3، محتفظا باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك في المباراة النهائية لهذه البطولة التي جرت باستضافة دبي، مساء السبت.

وكانت ايران قد فازت في دور المجموعات على المكسيك 7-4 ومصر 5-3 وروسيا بركلات الترجيح 5-4 (3-3) وفي الدور نصف النهائي على الامارات بركلات الترجيح ايضا 4-3 (1-1).