أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه من المهم أن نطلَّ على أوضاع بلدنا وما يعانيه الناس، وما نعانيه نحن كجزءٍ لا يتجزأ من هؤلاء الناس، من قضايا إجتماعية وإقتصادية ألمَّت ببلدنا، وأدَّت إلى حالةٍ من الركودِ والتعقيدات التي يمكن أن تصل إلى الإنهيار المالي والنقدي والاقتصادي إذا لم يتم تدارك هذا الأمر، وإذا لم تجتمع الأيادي الصادقة من أجل المعالجة.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال لقاءٍ سياسي في مجمع سيّد الأوصياء (ع)، قال الشيخ قاسم إن "حزب الله يشارك بفعاليةٍ في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية ومع المعنيين من أجل تشكيل الحكومة، داعيًا أن تُنجَزَ الصيغة النهائية لاسم رئيس الحكومة والحكومة قريبًا.

وأكد أن حزب الله سيتابع دوره في حمل هموم الناس، والعمل للإصلاح، ومكافحة الفساد، وسيكون حضوره وتمثيله فاعلًا في الحكومة التي ستتألَّف، فهو جزءٌ من الحكومة القادمة لأنَّه جزءٌ من هذا الشَّعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعًا، وأوجاعهم محلَّ معالجة.

وتابع: "الآن ما قبل الحراك الشعبي يختلف عن ما بعد الحراك الشعبي، ويجب أن تكون مطالب هذا الحراك حاضرةً ومقدَّمةً على أصحاب رؤوس الأموال"، مضيفًا: " كفانا نقاش الصالونات الذي يتحدثُّ عن المال وكيفية تحصيله دون أن يأخذَ بعين الإعتبار قدرة الناس وأوضاع الفقراء، كفانا تغطيةً على أصحاب رؤوس الأموال ومدِّهم بالمزيد من الأرباح على حساب الناس والبيئة والمستقبل والحاجات من دون أن يكون هناك التفاتٌ فعليٌّ إلى ضمانات تجعل الناس قادرين على أن يعلِّموا أولادهم، ويطعموهم ويعيشوا عيشًا كريمًا في بلدٍ يُفترض أن يحتضن أبناءه لا أن يتعاطى معهم كأفرادٍ يسلبهم أموالهم بعنوان الضرائب وعنوان الموازنة العامة".

وقال الشيخ قاسم: "نحن اليوم نعمل بكلِّ دأبٍ وسعيٍ، فهذه الحكومة يجب أن تكون حكومةً إنقاذية، ومحطة تُعطى من خلالها هذه الحكومة الفرصة كي لا يقع البلد في الفوضى، وهذه هي البداية"، مضيفًا: " لكن يجبُ أيضًا أن تكون للحكومة مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة، فلا يجوز الاكتفاء بالمقاربات والمتابعات العادية أو الملحة، بل يجبُ أن ترسم سياساتٍ زراعية وصناعية واقتصادية تعزز الإنتاج المحلي، وتهيئُ فرص العمل للشباب والخريجين وأن تضعً خططًا لها توقيتٌ واضحٌ ومحدد، وأن تراجع واقع الإدارة وتفعِّل الأجهزة الرقابية لضبط الإنفاق وإيقاف الهدر والتهرّب والسرقة للمال العام".

واردف: "نحن نحتاج إلى ورشة حقيقية في بلدنا بأربعة مسارات متوازية تسير مع بعضها، أولًا تحرك القضاء وفتح الملفات وعدم إبقاء أي ملف في الجارور وعدم الطمس على الدعاوى المقِدمة، ثانيًا ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش من أجل وضع حد للسُرّاق، ثالثًا العمل الحكومي مع تشكيل الحكومة ضمن برنامج محدد ومدروس له خططه وجداوله الزمنية، ورابعًا التشريع النيابي المواكب لحاجات البلد، ولا عذر لأي مسار من المسارات الأربعة، أن يرمي الحمل على غيره، أو أن ينتظر المسار الآخر".

ودعا الشيخ قاسم إلى التنافس بين المسارات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من أجل إنجاز الملفات، والمكرمة لأيِّ مسارٍ مع أصحابه وقياداته الذين ينجزون أسرع من غيرهم، ونحن نحتاج إلى العمل ولم نعد بحاجة إلى الكلمات ولا إلى المواعظ ولا إلى التخطيط النظري، إنما نحتاج أن يلمس الناس بشكلٍ مباشر آثار هذه المسارات الأربعة. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

و شهدت أبرز المدن الساحليّة اللبنانية تظاهرات أمام المرافئ والمؤسسات العامة، إضافةً إلى استمرار التظاهرات الطالبيّة في العاصمة بيروت وعدد من المدن.

المظاهرات تركزت في بيروت أمام المرفأ ووزارة التربية، فضلاً عن وقفات احتجاجية أمام مؤسسة كهرباء لبنان والمصرف المركزي ووزارة الداخلية ومنطقة "الزيتونة باي" وساحة رياض الصلح غيرها.

من جهته، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ مجلس النواب سيباشر درس مشاريع قوانين إصلاحية، وأن الحكومة الجديدة ستعمل على "تطبيق الورقة الإصلاحية للحكومة المستقيلة".

وأمام رئيس بعثة الاتحاد الاوروبيّ أبدى عون إستغراب لبنان من البيان الأوروبيّ لجهة دمج النازحين في المجتمعات المُضيفة، مشيراً إلى أن عملية عودة النازحين من لبنان الى سوريا "مستمرة وعلى دفعات، ولم ترِد أيّ شكوى منهم من ضغوط تعرّضوا لها بعد عودتهم".

في سياق متصل، حثّ المدير الإقليميّ للبنك الدوليّ ساروج كومار جاه، لبنان على تأليف حكومة جديدة خلال أسبوع لـ"منع المزيد من التدهور وفقدان الثقة بالإقتصاد اللبنانيّ".

جاه أعرب عن قلقه من تأثير الوضع على الطبقتين الفقيرة والوسطى وعلى الشركات، مؤكداً أهميّة "التوصل إلى حلّ سياسيّ للأزمة المستمرّة وتشكيل حكومة ذات مصداقيّة".

وأكد جاه ضرورة "معالجة عدم الإستقرار الخارجي المتنامي، استعادة الاستقرار في القطاع المصرفي، التركيز على معالجة عدم المساواة الاجتماعية، كما التركيز بشكل أساسي على الإصلاحات التي يمكن أن تعيد النمو إلى البلاد والأهم هو التركيز على الحكم الرشيد لمزيد من الشفافية والمساءلة والنظام القضائي".