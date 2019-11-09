أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي الأمريكي قبالة نجران.

وأفاد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة له على "تويتر" بأن الدفاعات الجوية تمكنت صباح السبت من إسقاط طائرة تجسسية معادية في منطقة الصوح قبالة نجران".

وأوضح العميد سريع أن عملية إسقاط الطائرة تمت "بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأراضي اليمنية.

وطائرة التجسس التي أُسقطت صباح السبت هي الرابعة التي يتم إسقاطها خلال عشرة، حيث أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء الماضي، طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في منطقة الصوح قبالة نجران.

وتأتي عمليات الإسقاط هذه بعد مضي شهرين من كشف القوات المسلحة اليمنية عن منظومتي دفاع جوي نوع فاطر1 وثاقب1 والتي دخلت خط المعركة في العام 2017م وتمكنت من التصدي لطائرات العدوان الحربية.

إلى ذلك أكد مصدر محلي في مدينة الدريهمي المحاصرة ان قوى العدوان قصفت بـ4 صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية المدينة، مخلفة دمارا في منازل المواطنين.

من جانب آخر كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الإمارات أدارت سجناً سرياً في قاعدة عسكرية أقامتها في منتصف عام 2017 على جزء من حقل للغاز في جنوب اليمن، تستغل مجموعة توتال الفرنسية جزءاً منه.

وقالت الصحيفة إن مكان الاعتقال موجود في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون على جزء من حقل لاستخراج الغاز في مدينة بلحاف جنوب اليمن، والذي جرت السيطرة عليه بطلب من الحكومة اليمنية.

وذكرت أن "أشخاصاً كانوا ما يزالون محتجزين في بلحاف في منتصف 2019"، مشيرةً إلى أن القاعدة العسكرية جرى استخدامها كقاعدة لشن عمليات لـ"مكافحة الإرهاب"، خاصة في عام 2017.

وأكد تقرير صدر الخميس الماضي عن ثلاث منظمات غير حكومية أن الموقع يضم مصنعاً للتسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكنه توقف عن العمل في 2015 بسبب الحرب في اليمن.

وفي السياق، قالت منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" في التقرير إنه "بحسب مصادر متاحة وشهادات، يأوي منذ 2016 ميليشيا - قوات النخبة في شبوة - تحت إشراف دولة الإمارات".

التقرير أضاف أن "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة (حرمان من الرعاية، تعذيب) ارتكبها جنود إماراتيون".