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رقم الخبر: 267817 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 18:52 الاقسام: عربيات  
قاضية أميركية تفرج عن أحد السعوديين المتهمين بالتجسس عبر" تويتر"

قاضية أميركية تفرج عن أحد السعوديين المتهمين بالتجسس عبر" تويتر"

ذكرت وكالة "رويترز" أن قاضية أميركية قررت الإفراج بكفالة عن الموظف السابق في "تويتر" والمتهم بالتجسس لصالح السعودية المواطن الأميركي أحمد أبو عمو، في حين ما زال سعوديان متهمان بالقضية طليقين في المملكة.

وقالت القاضية بولا مكاندليس إن قرارها سيدخل حيز التنفيذ في الرابعة والنصف مساءَ بالتوقيت المحلي، ما لم يقدم ممثلو الادعاء الاتحاديون طعنا بالقرار.

أما محامي الدفاع كريس بلاك فقال إن ممثلي الادعاء إذا طعنوا بقرار القاضية، فسيتعين على أبو عمو أن يبقى قيد الاحتجاز إلى أن ينظر قاض في المحكمة الجزئية في قرارها.

وكان أبو عمو قد مثل أمام المحكمة الاتحادية في سياتل في ولاية واشنطن الأميركية في جلسة ثانية الجمعة بتهمة التجسس لصالح السعودية.

ويتهم أبو عمو (41 عاما) إلى جانب مواطن سعودي هو علي آل زبارة (35 عاما) بالتجسس لصالح السعودية والحصول على معلومات شخصية بصورة غير قانونية لمستخدمي "تويتر" ممن ينتقدون المملكة.

ويبدو أن أبو عمو تجسس على العديد من الحسابات بين نهاية 2014 وبداية 2015 مقابل ساعة فاخرة ومبلغ 300 ألف دولار على الأقل.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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